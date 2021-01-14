براقي أرزقي: تحلية مياه البحر هي الحل لضمان التموين بالمياه الشروب

قال وزير الموارد المائية براقي أرزقي اليوم خلال زيارته لولاية البليدة أن الحل الامثل والوحيد لضمان تموين المواطنين بالمياه الشروب يتمثل في التوجه نحو استراتيجية تحلية مياه البحر.

وأضاف الوزير أن النسبة الأكبر من سكان الجزائر تعيل في المدن الشمالية وعلى طول الشريط الساحلي.

واكد الوزير أن الحل الانجع اليوم وفي هذه الظروف يتمثل التوجه نحو المياه غير التقليدية على غرار تحلية ماء البحر

وقال ذات المسؤول الحكومي أن القضاء على ظاهرة شح المياه خلال فترة الجفاف يتم من خلال الاعتماد على مياه البحر المحلاة

كما أعلن براقي في هذا السياق عن إطلاق مناقصات لإنجاز ثلاث محطات لتصفية مياه البحر مؤكدا على إنتاج ملياري متر مكعب من المياه آفاق 2030

وأكد الوزير على امكانية استغلال لاستغلالها في الري الفلاحي بهدف تخفيف الضغط على الأنقاب المائية واستغلالها لسد حاجيات الساكنة من مياه الشرب.واج