براقي أرزقي: سيتم تزويد مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل الوطن قبل نهاية شهر مارس القادم

ترأس وزير الموارد المائية براقي ارزقي، اليوم السبت، اجتماعا تقييميا خصص لعرض الحصيلة السنوية للمشاريع القطاعية المنجزة.

ويدخل هذا الإجتماع في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بالتكفل بمناطق الظل.

حيث كشف الوزير أن الدولة قامت بتخصيص غلافا ماليا معتبرا قصد التكفل بمناطق الظل.

كما طلب الوزير براقي ارزقي، بالإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي.

مع احترام مواعيد تجسيدها، وضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني.

وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل، كما سيتم تزويد المناطق الجاري استكمال المشاريع فيها بصهاريج ثابتة للحد من معاناة السكان.