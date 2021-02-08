براقي أرزقي يجتمع مع النقابات للتحضير لاعتماد التنظيم الجديد للقطاع

ترأس وزير الموارد المائية أرزقي براقي بمقر دائرته الوزارية، صباح يوم الإثنين اجتماعا ضم الفاعلين عن مختلف النقابات الممثلة لقطاع الموارد المائية وكذا التابعة للمؤسسات.

وحضر الاجتماع المدراء العامون لهذه المؤسسات.

يأتي هذا اللقاء الجامع في إطار عمل تنسيقي تشاوري مع الشريك الاجتماعي في التكفل بالمهام المنوطة به وتجاوز كافة الاختلالات التي عرقلت السير الحسن لها،

كما يهدف هذا الإجتماع إلى اعتماد التنظيم الجديد للقطاع والذي سيتم العمل به انطلاقا من الشهر القادم.

وسيتم عرض هذا الإصلاح المؤسساتي والتنظيم الجديد للمؤسسات تحت الوصاية.

كما سيشمل كل من المؤسسات الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الوكالة الوطنية للموارد المائية.

بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والديوان الوطني للسقي وتصريف المياه.

وسيتم الشروع في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي.

وتهدف هذه الإجراءات وهذا لطمأنة العمال وتحسين أوضاعهم وترقفية الخدمة العمومية.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية نشر على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن جميع الشركاء الاجتماعيين رضاهم أبدوا و ارتياحهم لمشروع اعادة تنظيم المؤسسات تحت الوصاية.