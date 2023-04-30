براقي أرزقي يمنح صفقات مشبوهة بشهادات مزوّرة لرجل أعمال

واجة قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد رجل الأعمال “غ.ع”. بعد فوزه بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق. براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة.

وكانت الصفقات العمومية عن طريق التراضي بذريعة الإستعجال، مع تقديمه وثائق وشهادات مزوّرة صادرة عن مختلف المديريات العمومية و المحافظات. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن الوثائق المزورة التي قدمها من بينها تزوير و وثيقة صادرة عن مفتشية الضرائب. ووثائق إدارية اخرى صادرة من مديرية الموارد المائية بالمسيلة. بالإضافة كذلك إلى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل و الشركة الصينية ssecc، مديرية الأشغال العمومية ووثائق أخرى صادرة عن محافظة الغابات.

بالإضافة كذلك إلى محضر تحييد العتاد وبطاقات رمادية مزوّرة وعقد توثيقي مزور ،و تزوير وثيقة صادرة عن بلدية تازولت بباتنة ،ووثيقة صادرة عن مديرية الأشغال العمومية بالمدية. أنكر المتهم معرفته بذلك و قال أنه لم يكن يتعامل مباشرة مع الإدارة العمومية بل كان يكلف شخص يساعده بالوثائق الإدارية المدعو “و.ج”. وأكد المتهم أن الصفقات التي فاز بها كلها كانت بوثائق صحيحة ولم تكن مزوّرة.

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