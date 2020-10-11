براقي: إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب غير واردة إطلاقا

قال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الأحد، إن إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب غير واردة إطلاقا.

وصرح الوزير على هامش يوم دراسي حول الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية أن مراجعة التسعيرة ليست من أولويات القطاع.

وأشار أرزقي براقي أن الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية و التكفل بحاجيات المواطن من الماء.

وسجل براقي تحسنا تدريجيا في معالجة تذبذب التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن.

واعترف وزير القطاع أنه لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية.

وأعلن براقي عن وجود عدة مشاريع قيد التنفيذ على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين.

وأوضح وزير الموارد المائية أن النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية.

كما أعلن في ذات السياق عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب.

وذكر الوزير أن 70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة.

وقال الوزير “منسوب مياه السدود يرتفع خلال المواسم الشتوية، لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير اللازمة لتوفير مياه الشرب”.