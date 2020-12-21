براقي.. ارتفاع منسوب الأودية وانجاز سكنات على ضفافها غالبا مايكون سببا في الفيضانات

قال وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، إن الفيضانات التي التي تشهدها بعض المدن غالبا ما يكون سببه انجاز سكنات على الاودية، والتساقط الغزير للأمطار في وقت وجيز.

وأوضح براقي، اليوم الاثنين، بخصوص ولاية جيجل أن خلال ساعتين عرفت ولاية جيجل تساقط كمية امطار تقدر بـ 75 ملم ما أدى الى الفيضانات.

وأشار المتحدث خلال زيارته للجزائر العاصمة، إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لتفادي خسائر الارواح والاملاك.

وتتمثل هذه الإجراءات التي تأتي ضمن الاستراتيجية المسطرة منذ 2018، في الهيكلية وغير الهيكلية.

وصرح وزير الموارد المائية، أن 300 مليار صرفت من أجل حماية المدن من الفيضانات، وتم تسجيل 865 نقطة حساسة على المستوى الوطني