براقي: المخزون الوطني من المياه يكفي لتغطية احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال الصيف

أكد، اليوم الإثنين، وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، أن” حجم المخزون الوطني من المياه يقدر بـ 4.2 مليار متر مكعب يضاف اليها الكميات الهائلة لمخزون المياه الجوفية وهي الكمية التي ستغطي احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال الصيف المقبل”.

وقال براقي، خلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه ببومرداس، أن نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 62 بالمائة على المستوى الوطني.

ووجه الوزير خلال الزيارة جملة من التعليمات قصد التسريع من وتيرة انجاز المشاريع ٫خاصة منها مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتعزيز عملية التزويد عبر كامل الولاية تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

كما شدد في ذات النحو على ضرورة اعادة النظر في سياسة التسير بالنظر للإمكانيات المائية الهامة التي تتوفر عليها الولاية حتى تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني المتزايد.

وأكد الوزير في سياق آخر أنه وبعد ما تم الإنتهاء من احصاء مناطق الظل عبر كامل الولاية يتم العمل حاليا على وضع برنامج خاص لتكفل بها من جانب التزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير من خلال الصندوق الوطني المياه.