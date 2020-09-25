براقي: تزويد كل بلديات الوطن بالماء الشروب قبل انتهاء الثلاثي الثالث من 2021

كشف وزير الموارد المالية، أرزقي براقي، أنه سيتم إعداد برنامج وطني لتزويد جميع بلديات الوطن بالماء الشروب قبل انتهاء الثلاثي الثالث لسنة 2021.

وقال براقي للصحافة، عقب جلسة علنية في مجلس الأمة، أن قطاعة يسعى لتزويد السكان يوميا من خلال تنويع المصادر المائية.

أما بالنسبة لمواجهة ظاهرة الفيضانات، فقال اوزير، أنه تم تحيين الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفيضانات.

وأوضح أن التحيين سمح بجرد، 846 منطقة حساسة “للفيضانات” عبر الوطن مقابل 700منطقة في الإحصاء الأولي.

و قال الوزير أن قطاعه بصدد وضع برنامج جديد لتهيئة هذه المدن ضد الأخطار المحتملة.

إضافة إلى أشغال صيانة البالوعات الذي يتولى القيام به الديوان الوطني للتطهير.

و بالنسبة للمناطق الصحراوية، ذكر الوزير بأن هذه المناطق تمتلك مياه جوفية هائلة و أن المشكل الكبير هو تطهير المياه.

وكشف براقي أن قطاعه سينطلق في عملية تطهير باستعمال تقنيات بيولوجية.