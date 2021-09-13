براقي.. تعديل برمجة التزويد بمياه الشروب في هذه الأحياء

أعلن، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، فتحي بوزايد، عن تعديل برمجة التزويد بمياه الشرب بوسط مدينة براقي، وأحياء بن طلحة. وجاء في بيان الولاية “أنه وبالتنسيق مع مصالح الشركة الوطنية للمياه “سيال” تم تعديل برمجة التزويد بالمياه الشروب ليوم الثلاثاء.

وأرجعت مصالح الولاية السبب، إلى ربط الآبار الإرتوازية الجديدة بالطاقة الكهربائية، المقررة من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة بعد الزوال. وأشار البيان أن التزويد بالمياه، سيكون يوم الاثنين من الثانية زوالا إلى الواحدة صباحا وسط مدينة براقي. وأحياء بن طلحة، ستتفيد من المياه يوم الثلاثاء من الخامسة بعد الزوال إلى الخامسة صباحاً من اليوم الموالي.

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