براقي لـ النهار اونلاين: التحقيق في الخدمة العمومية للماء شمل أزيد من 500 ألف عائلة.. وهذه الاجراءات المتخذة

قال وزير الموارد المائية براقي أرزقي أن عملية التحقيق في الخدمة العمومية للماء قد شملت أزيد من 500 ألف عائلة بمختلف الولايات.

و أضاف الوزير في تصريح خص به النهار اونلاين أن التحقيقات مع العائلات قد بلغت 514077 عائلة في 1541 بلدية على المستوى الوطني.

وأكد ذات المسؤول الحكومية أن ههه العملية الميدانية التي أطلقتها مصالح دائرته الوزارية خلال الأشهر القليلة المنصرمة تعتبر الأولى على المستوى الوطني.

كما أشار إلى أن هذه التحقيقات التي أشرف عليها طلبة جامعيون ستسمح بالتقييم الحقيقي والميداني لخدمة الماء بصوت المستهلك والعائلة الجزائرية ككل.

وعليه يضيف أن وزارة الموارد المائية ستعمل على اسغلال هذه المعلومات لتحسين نوعية الخدمة العمومية للماء خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل واتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة استعجالية.