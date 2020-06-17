براقي: لن يحدث أي إنقطاع أو تذبذب في المياه الشروب خلال هذه الصائفة

كشف وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أنه يستبعد حدوث أي انقطاع أو تذبذب في التزويد بالماء الشروب خلال صائفة 2020.

وقال براقي في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي حول موضوع ثمين وحماية الأودية بالجزائر، أنه سيتم توفير الماء الشروب للمواطنين في موسم الصيف بشكل يومي ومستمر إلا في حالة حدوث خلل أو عطب تقني غير متوقع، والذي سيتم التكفل به آنيا لضمان عودة الخدمة في آجال محدودة.

وأضاف براقي أن نسبة إمتلاء السدود بلغت أكثر من 60 بالمائة، مشيرا إلى وفرة المياه السطحية والجوفية التي تزخر بها البلاد رغم ضعف نسبة التساقط هذه السنة، كما أن نخزين المياه على مستوى السدود عبر كامل القطر الوطني بلغ أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه.

وأكد في سياق متصل، أن حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني ارتفعت بـ 10 بالمائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي.