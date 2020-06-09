براقي: مليون و400 ألف هكتار من الأراضي مسقية بالمياه الجوفية

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن قطاع الموارد المائية يرافق قطاع الفلاحة من خلال تعبئة الموارد المائية .

وأضاف الوزير خلال لقاء وزاري مشترك حول تطوير برنامج الري الفلاحي في المناطق الصحراوية، أنه تم تخصيص 70 بالمائة من المياه المجندة عبر الوطن بما يعادل 7 مليار متر مكعب منها 4.7 مليار مكعب للسقي عن طريق المياه الجوفية، كاشفا أن مليون و400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مسقية بالمياه الجوفية.

وأشار الوزير إلى أن 400 ألف هكتار من الأراضي بالجنوب مسقية بالمياه الجوفية بما يمثل 30 بالمائة من المساحة الإجمالية المسقية بالمياه الجوفية.