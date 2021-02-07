براقي يترأس إجتماعا حول الماء الشروب تحسبا لشهر رمضان وموسم الصيف

ترأس وزير الموارد المائية أرزقي براقي، إجتماعا اليوم الأحد مع مدراء الموارد المائية ومدراء وحدات الجزائرية للمياه للولايات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في إطار تحسين الخدمة العمومية في مجال الماء الصالح للشرب.

وأضاف البيان، أن الإجتماع جاء تحضيرا لشهر رمضان الكريم و موسم الصيف 2021.

يهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على أهم المشاكل الحقيقية التي تؤثر على نوعية الخدمة العمومية للماء الشروب.

كما تم الإستماع إلى الحلول المقترحة والمشاريع الموجهة من طرف المسؤولين المحليين للحد من هذه النقائص.