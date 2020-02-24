براقي: “يجب التصدي لانتهاكات الملك العمومي للمياه ومحاربة التسربات وتقليصها”

شدد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الإثنين، على ضرورة التصدي لانتهاكات الملك العمومي للمياه، ومحاربة التسربات وتقليصها بنسبة 7% قبل نهاية السنة الجارية.

وقد ترأس الوزير بمركز التكوين التابع “الجزائرية للمياه” بالشراربة، لقاءا وطنيا للإطارات المركزية والمحلية للموارد المائية.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في الانتهاء من البرنامج الجاري انجازه، واستغلال الهياكل المنجزة.

كما أكد الحرص على التسجيل في البرامج الجديد، مشاريع ذات اثر مباشر على المواطن، وحرصه على جودة مياه الشرب حفاظا على سلامة المواطن.

ودعا براقي الى التجند الأمثل، لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تحسين نوعية الخدمة العمومية.

كما طالب الوزير بوضع مؤشرات الأداء تسمح بتقييم موضوعي للمسيرين، وتوسيع الرقمنة والتشغيل الآلي للتجهيزات والشبكات.

ودعا الى الاسراع في تحويل نشاطات المصالح البلدية لتسيير المياه نحو الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.

وشدد على الإسراع في تجسيد “الشباك الموحد” للتكفل بطلبات استغلال، الموارد المائية مثل طلبات الربط، طلبات حفر الآبار.

ودعا الى وضع الموطن في صميم اهتمامات كل الفاعلين في قطاع الموارد المائية.