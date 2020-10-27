براقي يدعو إلى ضرورة التشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بمياه الشرب بسكيكدة

دعا وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بمياه الشرب بسكيكدة.

وقال براقي، خلال زيارة العمل والتفقد للولاية، أنه “من الضروري تحديد المشاكل التي تعاني منها ولاية سكيكدة في مجال التزود بمياه الشرب، والتي تتسبب في إحداث تذبذب كبير في عملية تموين المواطنين بهذه المادة الحيوية”.

وأكد وزير الموارد المئاية أن الولاية “ما تزال تعاني من سوء توزيع ونقص في التموين بمياه الشرب في بعض البلديات وذلك رغم إمكانياتها الهائلة من الموارد المائية”.

وذكر براقي بأن دائرته الوزارية بادرت إلى إعداد استراتيجية وطنية للمياه بآفاق 2030 تهدف إلى “استغلال وتثمين الموارد المائية غير التقليدية من خلال تبني برنامج هام في مجال تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بغية تأمين هذه المناطق من حيث عمليات التزود بمياه الشرب من جهة وتثمين المياه السطحية التي كانت تستغل لتزويد سكان المناطق الساحلية واستعمالها في مجالات أخرى لاسيما الفلاحة”.

كما ذكر براقي بالتعليمات الوزارية المشتركة والتي تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية في عمليات منح رخص استعمال واستغلال المياه الجوفية لفائدة الفلاحين.