براقي يشدد على ترشيد النفقات وإستخدام الطاقات المتجددة

زار وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الثلاثاء، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

ودعا الوزير خلال زيارته إطارات ومسؤولي إلى المزيد من الصرامة في إدارة المشاريع المسجلة بعنوان الوكالة.

وقال انه لا ينبغي التسامح مع أي تأخير، لأن الأمر يتعلق بتسيير المال العام وتلبية حاجيات المواطنين.

وأشار الوزير إلى الالتزام بترشيد النفقات من خلال التوصية باستخدام التقنيات الجديدة والطاقات المتجددة التي، تعد حلول المستقبل.

كما شجع الوزير مسؤولي الوكالة على الشروع في مبادرات لخلق الثروات مثل الاستثمار في تربية المائيات في السدود أو انشاء فرع خاص بالأنشطة الترفيهية على ضفاف السدود.

وقال الوزير إن مثل هذه المبادرات ستخلق فرص عمل وتؤمن موارد مالية إضافية وتخفف من مصاريف المؤسسة.

واوصي المسؤول الأول للقطاع بالتفكير في تنظيم أكثر مرونة من اجل التكيف مع الواقع.

كما دعا إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفيره ظروف عمل حسنة.