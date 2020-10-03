براقي ينصب فريق مكون من 5 ألاف شاب جامعي للتحقيق حول الخدمة العمومية للمياه

نصب وزير الموارد المائية براقي أرزقي يوم الخميس املاضي فريق توجيه وتأطير مكلف باجراء تحقيق اجتماعي على المستوى الوطني بهدف تقييم الخدمة العمومية للمياه في كل البلديات والأحياء.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية فإن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ستقوم بتكليف أزيد من 5000 شاب جامعي عن طريق التوظيف المؤقت لإجراء التحقيق الميداني.

وسيستفيد الشباب المكلفون بهذه المهمة من تكوين عن بعد، وسيكلفون باستقاء المعلومات في أحياء ومناطق سكناهم.

وسيتيح هذا التحقيق إعادة رسم خريطة لما يعيشه المواطن في أرض الواقع كما سيقوم بتقييم أثار المجهودات فيما يخص الخدمة العمومية للمياه الشروب وضبط البرامج التنموية.

وتأتي هذه العملية لدعم تلك التي تخص بجرد المنشآت على مستوى البلديات، والتي هي في طور الانجاز.

كما سيسمح هذا التحقيق بمنح الوزارة نظرة اكثر واقعية ووضوح، حول أداء الخدمة العمومية بصوت المستهلك.