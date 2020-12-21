براقي.. 18 ولاية تعرف شحا في مخزون المياه

كشف وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، اليوم الاثنين، أن القطاع سجل حوالي 18 ولاية تعرف شحا في مخزون المياه الوطني.

وقال وزير الموارد المائية، خلال زيارته لولاية الجزائر، إن مستوى امتلاء السدود وصل إلى حوالي 42 بالمائة.

وفي سياق متصل، قال براقي أن للتكفل بظاهرة شح المياه في بعض الولايات، يمكن الاعتماد على المياه غير التقليدية مثل البحر.

وصرح المتحدث، أن قطاعه سجل تأخر كبير في اعادة استعمال مواد لتطهير مياه، مشيرا إلى أن 450 متر مكعب نسبة تصفية مياه لحد اليوم.

وامر الوزير على حد قوله، سيال بالقيام بدراسات الذي سيساعد في استغلال مياه الامطار وتوجيهها للفلاحين.

وفي سياق آخر، أشار براقي، إلى أن أكثر من 150 تسرب جديد يتم تسجيله يوميا بالعاصمة.

ويتمثل الأمر في تسربات على مستوى القنوات الكبيرة، الأمر يسبّب في ضياع مياه بنسبة كبيرة.

وقال وزير الموارد المائية، أن الأخير اتفق مع “اونساج” للعمل على حل مشكل التسربات .