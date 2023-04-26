قناة النهار براك سمية: دخلت في حالة إكتئاب لـ 6 أشهر والخياطة كانت ملجأي بقلم النهار أونلاين نشر في 26 أفريل 2023 - 22:11 شارك غرِّد أرسل 30 0 براك سمية: دخلت في حالة إكتئاب لـ 6 أشهر والخياطة كانت ملجأي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Gpry3 اقرأ أيضا عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ قناة النهار 06 أفريل المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان قناة النهار 11 أفريل رجال صدقوا : الشهم طارق بن زيّاد قناة النهار 15 أفريل عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب قناة النهار 16 أفريل أجواء حارة مرتقبة بداية من نهار اليوم..التفاصيل قناة النهار 24 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / ميني بورغر وسلطة الفواكه قناة النهار 09 أفريل بالتنسيق بين الخارجية والتجارة.. الحكومة تعول على "صافكس" لترقية التصدير قناة النهار 10 أفريل شاهد أجواء رائعة تصنعها فرقة الزرنة في بلاطو النهار بمناسبة عيد الفطر قناة النهار 21 أفريل تحضير حلويات العيد.. عادة تحافظ عليها ربات البيوت رغم إرتفاع أسعارها قناة النهار 17 أفريل ريحة البلاد: أبناء الوطن يحرصون على فعل الخير في ديار الغربة عن طريق تقديم الوجبات للمحتاجين قناة النهار 12 أفريل