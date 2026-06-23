برامج تكوينية متخصصة لدعم صناعة السيارات الوطنية

استقبلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لشركة “فيات الجزائر”، راوي الباجي.

وحسب بيان للوزارة، خصص اللقاء لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين، لا سيما ما تعلق بالبرامج التكوينية المتخصصة الموجهة لمهن تصنيع السيارات.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل “تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين، لا سيما في مجال تطوير التكوينات المرتبطة بصناعة السيارات. وأيضا رفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية بما يتماشى مع الديناميكية الصناعية التي تشهدها الجزائر”.

وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على “الشروع في إعداد برامج تكوينية متخصصة ومبتكرة موجهة لمهن تصنيع السيارات وفق المقاييس الحديثة. بما يسمح بتكوين يد عاملة مؤهلة وقادرة على مرافقة تطور الصناعة الميكانيكية الوطنية وتعزيز تنافسيتها”.

وتناول الطرفان “سبل تطوير التعاون في مجالات التكوين التطبيقي وربط مراكز التكوين المهني بالمؤسسات الصناعية، بما يضمن مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل”.

وتم التأكيد بشكل خاص على “أهمية بناء منظومة تكوين متكاملة تشمل مختلف حلقات سلسلة القيم الخاصة بصناعة السيارات، خاصة ما يتعلق بشبكة المناولة الوطنية. من خلال إعداد تخصصات دقيقة تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة أو الراغبة في الإندماج ضمن منظومة تصنيع قطع الغيار والخدمات الصناعية المرتبطة بها”.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان عزمهما على “مواصلة التنسيق والعمل المشترك لإرساء شراكة إستراتيجية فعالة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وشركة فيات الجزائر، بما يخدم مستقبل الصناعة الوطنية في مجال صناعة السيارات”.