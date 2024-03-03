برامج رمضان.. سلطة الضبط السمعي البصري تحذر!

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، جميع الناشطين في قطاع السمعي البصري باحترام خصوصيات شهر رمضان وقدسيته.

وذكرت السلطة، بضرورة التقيد بالقواعد القانونية والأخلاقية دون الانسياق خلف الأغراض الربحية المطلقة. أو صناعة الإثارة على حساب المهنية.

كما دعت سلطة الضبط السمعي البصري، إلى السهر على تقديم شبكات برامج تراعي جميع فئات الجمهور. وإبراز الطابع الجزائري في اطار ثقافاته المختلفة والمتنوعة وجعلها فرصة للتعريف بالموروث الوطني.