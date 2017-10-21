برامج وكتب جديدة لكل الأطوار الدراسية مستقبلا

سيشرع المجلس الوطني للبرامج التابع لوزارة التربية الوطنية، في تحيين البرامج الدراسية للأطوار الدراسية الثلاث.

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ”النهار أون لاين” أمس، فإنّ عمل المجلس سينطلق حالا.

وأضافت ذات المصادر، أنّ عمل المجلس سيمس كافة الأطوار الدراسية بما فيها الثانوي، مع إصدار كتب جديدة لها وذلك بالتدريج.

وسيقوم المجلس بالعمل على الطورين الإبتدائي والمتوسط إستكمالا للجيل الثاني، ثم يتوجه للثانوي بعد ذلك، لترسيم البرنامج الجديد لكافة الأطوار.

وأكدت ذات المصادر، أنّ المناهج الجديد تسعى للوصول إلى تحديد التعلمات التي يملكها التلاميذ في نهاية كل طور وتطبيقها.

وقامت وزيرة التربية الوطنية اليوم شريفة غطاس على رأس المجلس الوطني للبرامج الذي سيعمل على تحيين البرامج البيداغوجية للقطاع.