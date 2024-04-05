برامج القنوات التلفزيونية خلال رمضان..لعقاب يكشف ويوضّح

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، أنّ مضامين برامج القنوات التلفزيونية في رمضان تم ضبطها تماشياً مع خصوصيات الشهر الفضيل.

وفي جلسة علنية بالبرلمان قال لعقاب إنّ وزارة الاتصال تحركت رفقة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري “في الوقت المناسب وبشكل جدي” .

وأضاف الوزيرحول تسجيل بعض التجاوزات المسجلة في البرامج الاعلامية، ذكّر لعقاب بالاجتماع الذي عقده مع مدراء القنوات التلفزيونية والاذاعية في الـ 27 جانفي الفارط، وتمّ خلاله إسداء عدة توجيهات لتفادي العنف اللفظي والجسدي واحترام خصوصيات شهر رمضان الكريم، مشيراً الى أنه “بعد ملاحظة عدم احترام التوجيهات، تم عقد اجتماع آخر يوم الرابع عشر مارس المنصرم”، إلى جانب إعطاء “توجيهات للمنتجين الخواص”.

كما أشار لعقاب لتجاوب القنوات التلفزيونية واحترامها لدفتر الشروط بخصوص مدة الومضات الإشهارية، سجل الوزير تراجعاً في اللقطات التي تحمل نوعاً من العنف في البرامج التلفزيونية مقارنة بالسنوات الاخيرة.

كما الوزارة “لا تلعب دور الرقيب، بل تعمل على تشجيع الانتاج الوطني، وهذا في ظل التكلفة الباهظة للإنتاج المستورد”. يضيف لعقاب.