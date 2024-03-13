برانسي: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا للاحتفاظ بالتاج القاري”

أكّد مدرب حراس مرمى فريق اتحاد العاصمة، بوخالفة برانسي، عزم فريقه على تجاوز الدور الربع نهائي من كأس الكونفيدرالية، للاحتفاظ بلقبهم القاري.

وصرّح برانسي، للصفحة الرسمية للفريق: “نحن حالياً في الدور الربع نهائي، وفي مثل هذا الدور ليس هناك أي تفضيل، فكل الأندية التي بلغت هذا الدور قوية”.

كما أضاف: “لاعبونا واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبار أن كأس الكونفيدرالية تعتبر أحد أهدافنا في الموسم الجاري”.

وتابع بوخالفة برانسي: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في مبارتي الدور الربع النهائي، من أجل الاحتفاظ بتاجنا القاري”.

يذكر أن قرعة الدور الربع نهائي لكأس الكونفيدرالية، وضعت فريق اتحاد العاصمة في مواجهة نادي ريفرز يونايتد النجيري.