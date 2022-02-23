براهمية: “احتفال المولودية بالمئوية لم يكن بالألقاب لكن..”

تحدث رئيس مولودية الجزائر عمار براهمية، عن غياب الألقاب في احتفالات فريقه بالذكرى المؤية لتأسيسه.

وقال براهمية: “صحيح أن احتفالنا بالمئوية لم يكن بالألقب، لكن كان بالأعمال والذكريات التي تدل على التاريخ الكبير لهذا النادي”

كما أضاف: “هذا النادي لعب دور كبير في الحركة الوطنية وفي الجهاد بدليل عدد المجاهدين الموجودين في هذه المناسبة”.

وأردف: “الكل لاحظ في السنوات الأخيرة بأن البعض أراد اعطاء فكرة مغايرة عن تلك التي أسس من أجلها هذا النادي”.

وتابع عمار براهمية: “أعدنا الهدوء إلى بيت المولودية، ونسعى لإعادته كنادي عميد للأندية الجزائرية، قدوة للآخرين”.