براهمية: “اقترضنا أموال من الدولة لتسوية مستحقات رياضيينا”

الرياضة
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براهمية: “اقترضنا أموال من الدولة لتسوية مستحقات رياضيينا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عمار براهمية عن قيام إدارة النادي باقتراض أموال من الدولة لدفع مستحقات الرياضيين.

وصرح براهمية، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية، فيما تعلق بالمستحقات المالية العالقة لرياضيي الفريق: “لم نقم باقتراض الأموال من الشارع مثلما قام به البعض في وقت سابق”.

وأضاف: “وجدنا الحل في الإقتراض من الدولة، أين أمضيت على تعهد، بموافقة زملائي لإرجاع هذه الأموال”.

وتابع رئيس مجلي إدارة العميد، عمار براهمية: “إقترضنا أمول من الدولة، من أجل تسديد مستحقات الرياضيين”.


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