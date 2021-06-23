براهمية: “اللاعبون يروحوا يشطحوا فالليل وأنا نعس فيهم…. نعس ولادي بزاف عليا”

فتح رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر عمّار براهمية النار على اللاعبين الذين صنعوا الحدث بسهرة حمراء بأحد الملاهي الليلية بوهران الأسبوع الماضي، بالرغم من مرارة الهزيمة المسجلة أمام شباب قسنطينة.

ونشط رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عمار براهمية ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء للحديث عن العديد من النقاط السلبية التي ميزت موسم العميد الذي يتزامن مع المئوية قائلا:

“القانون الداخلي سيطبق، وهذا ليس تهرب من المسؤولية.. هو يروح يشطح فالليل والمسؤولية أنا من يتحملها، في عوض ما ينام باكرا، وأنا في سني المتقدم لا يمكنني مراقبة اللاعبين ليلا “أنا نعس اولادي وبزاف، والحمد لله يا ربي إن شاء الله كل ولادنا يكونوا في المستوى”.

وأضاف: “اللاعبون أمضوا على القانون الداخلي والبصمة الحمراء، والذي ينص على ضرورة النوم باكرا ليلة التدريبات، وعندما يكون هناك اختراق للقوانين كل واحد يتحمل مسؤوليته”.