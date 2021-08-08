براهمية: “المولودية ستتسلم مركز التحضير بزرالدة  في 2023”

كشف عمار براهمية رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عن الفترو المحددة لاستكمال مشروع مركز تكوين الفريق، مؤكدا أن استلامه سيكون عام 2023.

وقال براهمية، في تصريحات للإذاعة الوطنية: “أمضيت على عقد بناء مركز تابع للمولودية في زرالدة، وبدأت الأشغال فعليًا، بعدما قمنا بتسديد قيمة قطعة الأرض التي تمتدّ على مساحة 28 ألف متر مربع”.

وأضاف: “مركز زرالدة يستوعب 3 ملاعب، والشركة الجزائرية المشرفة على الإنجاز، تعهّدت بتسليم المركز في سنتين، وأموال الإنجاز متوفرة”.

وتابع عمار براهمية: “مركز زرالدة، سيكون مركز تحضير وتجمّع وتكوين، وسندعّمه بمنشآت أخرى في ضواحي العاشور ودالي ابراهيم وفرحاني بالعاصمة، ولن تكون هناك أية وعود كاذبة في المستقبل ما دمت على رأس النادي”.