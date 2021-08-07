براهمية: “المولودية ستعود رسميا للتدرب بـ5 جويلية”

أعلن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عمار براهمية بشكل رسمي اليوم السبت، عن عودة فريقه وبكل أضنافه للتدرب بمركب “5 جويلية” الأولمبي.

وصرح براهمية، لتلفزيون “النهار”، خلال تدشينة انطلاق أشغال مركز تحضيرات الفريق بزرالدة: “أعلن رسميا بهذه المناسبة، عودة مولودية الجزائر للتدرب بـ5 جويلية”.

وأوضح: “تلقينا الموافقة على استغلال كل الملاعب ذات العشب الإصطناعي التابعة لمركب “5 جويلية”، لفائدة الفريق بكل أصنافه”.

وتابع عمار براهمية: “أعد جماهير الفريق، بمتابعة تدريبات فريقهم مستقبلا بجميع أصنافه، بـ”5 جويلية””.