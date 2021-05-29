براهمية: “المولودية ماتو عليها الشهداء ولا مكان فيها للاعبي الكباريهات”

أبدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عمار براهمية امتعاضه الشديد من الحادثة الأخير التي هزت النادي، والتي كان أبطالها أربعة لاعبين من الفريق.

وصرح براهمية، لتلفزيون “النهار”: “قررنا ابعاد الرباعي عدادي، بن ساحة، ربيعي، وعلاتي، بتهمة تدنبيس سمعة المولودية“.

وأضاف: “انتهت قصة اللاعبين الأربعة مع المولودية، عليهم أن يدفعوا ثمن فعلتهم، هذا ليس فريق “حومة”، إنه النادي الذي ضحى لأجله الشهداء“.

وذهب عمار براهمية، إلى أبعد من ذلك، مضيفا: “ندرس امكانية اللجوء إلى المتابعة القضائية للاعبين الذين تم رصدهم داخل الملهى الليلي”.