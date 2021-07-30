براهمية: ” سنراجع أجور اللاعبين ومن غير المعقول دفع 200 مليون شهريا”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عمار براهمية أن الفريق العاصمي يعاني من الإفلاس بسبب الأجور المرتفعة التي يتقاضاها اللاعبين والتي تقارب الـ200 مليون شهريا.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن مستقبل الفريق العاصمي في ظل الأزمات التي يعاني منها هذا الموسم قائلا:

“لا يمكننا مواصلة دفع هذه الأجور المرتفعة، لأنها تهدد مستقبل الشركة ولا يمكننا السير على هذا النحو بإعتبارنا شركة تجارية، المولودية اليوم مفلسة ولا يوجد حرج في الإعلان عن ذلك، لقد بدأنا اليوم بمراجعة الأجور، لا يمكننا مواصلة دفع أجور اللاعبين بـ200 مليون شهريا”.