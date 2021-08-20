براهمية: “لم نفصل في هوية المدرب الجديد وكل الاحتمالات واردة”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية عمار براهمية بأن لم يتم الفصل بعد في هوية المدرب المقبل للفريق، مبقيا الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات.

وصرح براهمية، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لم نفصل بعد في هوية المسؤول المقبل عن العارضة الفنية للفريق”.

وأضاف: “لدينا الوقت الكافي لاختيار الاسم المناسب، وسنفصل في ذلك بعد انتهاء البطولة، أي في الفترة ما بين 24 إلى 14 سبتمبر”.

وتابع عمار براهمية: “كل الاحتمالات واردو ومطروحة، سنمنح الأولوية أولا للمدرب الجزائري، وإذا لم نجد الإسم المناسب، سنفكر في أجنبي”.