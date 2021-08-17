براهمية يصدم أنصار المولودية: “أيها المناصرين لن نلعب على لقب البطولة الموسم المقبل””!

صدم رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عمّار براهمية أنصار الفريق بعد تأكيده أن لقب البطولة لا يدخل ضمن مخططات النادي الموسم المقبل ، وأنه سيقوم بوضع إستراتيجية لبناء فريق قوي على المدى البعيد.

وتحدث عمار براهمية بعد الهزيمة التي سجلها العميد في الداربي العاصمي يوم أمس أمام شباب بلوزداد قائلا :

“لم نضع لقب البطولة ضمن أهدافنا الموسم المقبل، لدينا برنامج واضح تم تسطيره وفق إستراتيجية لبناء فريق قوي، وعدك الكذب على الأنصار بأننا سنجلب اللقب، يا مناصري المولودية الحقيقين السنة المقبلة لن نلعب على اللقب”.

“لمن لا يعرف التاريخ.. المولودية لم تفز بلقب البطولة منذ 11 سنة، في الرياضة لا يمكنك أن تتوج بلقب البطولة كل موسم، بإستثناء إذا كنت ساحر هذا الكلام أقوله أنا أحسن رياضي في تاريخ الجزائر “