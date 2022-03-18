براهمية يقصف غريب:”إذا انت فحل جيب 130 مليار وأرواح تحكم مولودية”

قصف رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، عمار براهمية، الرئيس السابق للعميد عمر غريب بعد تصريحاته الأخيرة.

براهمية قال اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية:”لما كنت في المولودية هل فزنا بكأس العالم؟ أنت تحب المولودية عندما تكون رئيس فقط، وعندما لا تكون رئيس تذهب للبلاطوهات وتبدأ في انتقاد المسيرين”.

كما أضاف:”ريح ترونكيل.. أنت تُحب الظهور على ظهر المولودية ويجب عليك البحث عن عمل في مكان آخر”.

وختم:”أنت تقول المولودية فيها فقط صحاب الكوستيمات، نعم المولودية فيها صحاب الكوستيمات، المولودية نظيفة، وفيها أيضا لي يلبسوا القميص نهار الجمعة ويروحوا يصلوا”.