براهيمي:”أرفض الحديث عن التحكيم.. وعلينا المضي قُدما”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث لاعب المنتخب الوطني، ونادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، عن إقصاء الخضر من مونديال قطر 2022 ضد الكاميرون.
وصرح أمس الأربعاء براهيمي، لبرنامج توقعاتي عبر قناة الكأس القطرية:”الإقصاء من المونديال خيبة أمل لنا ولجمهورنا، وحزن كبير لبلدنا”.
وأضاف ياسين براهيمي:”أمور من هذه تحدث في عالم كرة القدم، وعلينا رفع رؤوسنا، ونواصل العمل للأمام من أجل الاستحقاقات القادمة”.
وتابع براهيمي متحدثا:”سيناريو الإقصاء نُسج في الثوان الأخيرة، وكان صعبا جداً، أخطاء صغيرة يمكنها صنع الفارق”.
وأردف براهيمي:”لا يمكننا الوقوف عند هذا الإخفاق، هناك جيل من اللاعبين الموهوبين يجب التطلع على مستقبلهم”.
وأوضح براهيمي قائلا:”شخصيا أرفض الحديث عن التحكيم، كان لدينا كل المؤهلات للتأهل للمونديال، علينا بمراجعة حساباتنا والمضي قدما”.
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