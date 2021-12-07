براهيمي:”خروج بونجاح أثر علينا ومواجهة مصر لُعبت على تفاصيل صغيرة”

أكد رجل مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام مصر “ياسين براهيمي” أن خروج بونجاح للاصابة أثر على الخضر.

وقال “براهيمي” في تصريحات صحفية أعقبت المواجهة التي جمعت الخضر بالفراعنة لحساب الجولة الثالثة.

“كانت مباراة جيدة أمام مصر، كنا نريد الفوز وتصدر المجموعة لكن اللقاء لُعب على تفاصيل دقيقة”.

كما أضاف:”خروج بغداد بونجاح ما بين الشوطين أثر علينا ونحن سعداء بالأداء الذي قدمناه”.

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اعترف ياسين براهيمي، بأن فوزهم على منتخب لبنان لم يكن سهلا، كما شدد على ضرورة التحضير جيدا للمباراة المقبلة.

وصرح براهيمي: “أنا سعيد جدا بهذا الفوز، خاصة وأن المباراة لم تكن سهلة كون منتخب لبنان دافع بشكل جيد”

كما أضاف: “المنافس تمركز في الدفاع، مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة، ولو تمكنا من التسجيل مبكرا لتغيرت مجريا اللقاء”

وأردف براهيمي: “علينا مواصلة العمل، وخاصة الاسترجاع جيدا تحسبا لمباراتنا الثالثة التي تعد جد مهمة بالنسبة لنا”

وتابع ياسين براهيمي: “سندخل المواجه المقبلة بنفس الإرادة والعزيمة، وبنفس الهدف، وهو تحقيق فوز آخر، لكن علينا الحفاظ على تركيزنا”.

وأختير الدولي الجزائري ياسين براهيمي، كأرجل المباراة، نظير آدائه في المواجهة التي فاز بها الخضر، اليوم السبت، أمام منتخب لبنان.

وبصم براهيمي، على آداء كبير في هذا اللقاء، خاصة في شوطه الأول، وخلق مشاكل كبيرة لدفاع المنتخب اللبناني.

كما تمكن براهيمي، من افتتاح باب التسجيل للخضر عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ85، بعد طرد زميله مريزاق.

ونظير هذا الآداء، نال ياسين براهيمي، جائزة رجل المباراة، عن جدار واستحقاق، مؤكدا لثاني مباراة في هذه البطولة علو كعبه.

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وأبدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته بالفوز الثاني للخضر في بطولة كأس العرب، والذي جاء على حساب منتخب لبنان.

وصرح بلايلي: “المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات التي بذلوها، والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا”

وأضاف: “منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في افتتاح بابا التسجيل ما سهل مهمتنا”

وتابع يوسف بلايلي: “المباراة المقبلة سنواجه منتخب كبير اسمه مصر، المواجهة ستكون قوية وأتمنى أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل”.

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