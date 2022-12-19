براهيمي:”ما قدمته المُنتخبات الافريقية في المونديال أمر مُشجع مُستقبلا”
بقلم حواز عبد النور
أكد النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أن تألق المُنتخبات الافريقية والعربية في مونديال 2022 بقطر أمر مُشجع.
حيث قال لاعب الغرافة القطري في تصريحات لـ”beIN sports”:”أتمنى استمرار قارة افريقيا في السير على نهج التطور”.
كما أضاف:”الكرة الافريقية قدمت انطباعا ممتازا خلال المونديال، هذا أمر مشجع لبقية المنتخبات العربية والافريقية في النسخ المقبلة”.
قبل أن يواصل:”لكن بشرط إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة الذين يفهمون كرة القدم”.
وختم النجم الجزائري:”أتمنى أن تكون هذه البطولة، نقطة انطلاق للكرة الافريقية”.
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