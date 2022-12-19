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الرياضة

براهيمي:”ما قدمته المُنتخبات الافريقية في المونديال أمر مُشجع مُستقبلا”

بقلم حواز عبد النور
براهيمي:”ما قدمته المُنتخبات الافريقية في المونديال أمر مُشجع مُستقبلا”
صورة مركبة
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أكد النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أن تألق المُنتخبات الافريقية والعربية في مونديال 2022 بقطر أمر مُشجع.

حيث قال لاعب الغرافة القطري في تصريحات لـ”beIN sports”:”أتمنى استمرار قارة افريقيا في السير على نهج التطور”.

كما أضاف:”الكرة الافريقية قدمت انطباعا ممتازا خلال المونديال، هذا أمر مشجع لبقية المنتخبات العربية والافريقية في النسخ المقبلة”.

قبل أن يواصل:”لكن بشرط إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة الذين يفهمون كرة القدم”.

وختم النجم الجزائري:”أتمنى أن تكون هذه البطولة، نقطة انطلاق للكرة الافريقية”.

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