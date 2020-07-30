براهيمي:”هذا هو سر تألقي مع الريان”

كشف النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” عن سر تألقه في موسمه الأول مع الريان القطري بعد قدومه من بورتو البرتغالي.

الأسمر الجزائري قال في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة العربي:”لا أسرار وراء تألقي، فقط ألعب مع مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن الريان فريق رائع والأجواء داخل النادي طيبة للغاية”.

“نلعب بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية، علينا مواصلة العمل لأن هدفنا الحصول على الدوري، وهو أمر مهم بالنسبة لي، أتمنى مساعدة الفريق في التتويج”.

وختم:”مواجهة العربي ستكون صعبة، يجب علينا تحقيق هدفنا وهو الفوز والاستمرار في المنافسة على درع الدوري”.