براهيمي آخر من هزّ شباك النسور الممتازة من لاعبي الخضر

يعد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، آخر لاعبي الخضر، اللذين سجلوا في شباك منتخب نيجيريا، خلال آخر مواجهة بين المنتخبين.

وجاء هدف ياسين براهيمي، خلال مباراة العودة بين الجزائر، ونيجيريا، لحساب تصفيات مونديال روسيا 2018، والتي جرت بملعب “حملاوي” بقسنطينة.

وسجل براهيمي، الهدف الوحيد للخضر في هذه المباراة، عن طريق ضربة جزاء، لتنتهي هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيعود الخضر لمواجهة النسور الممتازة، من جديد، غدا الأحد، لحساب نصف نهائي كان 2019، على أمل تحقيق التأهل للدور النهائي.

يذكر أن ياسين براهيمي، شارك لحد الآن، في بضع دقائق فقط، رفقة المنتخب الجزائري، في “كان” مصر، بالنظر للإصابة التي كان يعاني منها، واختيارات المدرب جمال بلماضي.