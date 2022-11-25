براهيمي: “أتوقع نهائي أوروبي أمريكي في مونديال قطر”

كشف نجم الخضر، ياسين براهيمي، عن توقعاته لنهائي مونديال 2022 بقطر، مرشحا المنتخبات الأوروبية، والأمريكية لتنشيط النهائي.

وصرح براهيمي، لجريدة “العرب” القطرية: “على ضوء ما تم تقديمه، فرنسا وإسبانيا أعادا الثقة لجماهيرهما”.

كما أضاف: “الأرجنتين ورغم خسارته المباراة الأولى لا زال أبرز المرشحين، لما يملكه من إمكانيات، إلى جانب منتخب البرازيل”.

وتابع ياسين براهيمي: “بشكل عام، لا أتوقع نهائي أوروبي لمونديال قطر، بل سيكون أوروبي أمريكي، مع استمرار تألق المنتخبات العربية إنّ شاء الله”.