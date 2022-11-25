براهيمي: “أتوقع نهائي أوروبي أمريكي في مونديال قطر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف نجم الخضر، ياسين براهيمي، عن توقعاته لنهائي مونديال 2022 بقطر، مرشحا المنتخبات الأوروبية، والأمريكية لتنشيط النهائي.
وصرح براهيمي، لجريدة “العرب” القطرية: “على ضوء ما تم تقديمه، فرنسا وإسبانيا أعادا الثقة لجماهيرهما”.
كما أضاف: “الأرجنتين ورغم خسارته المباراة الأولى لا زال أبرز المرشحين، لما يملكه من إمكانيات، إلى جانب منتخب البرازيل”.
وتابع ياسين براهيمي: “بشكل عام، لا أتوقع نهائي أوروبي لمونديال قطر، بل سيكون أوروبي أمريكي، مع استمرار تألق المنتخبات العربية إنّ شاء الله”.
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