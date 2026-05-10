براهيمي: “أثبتنا للجميع بأن الغرافة نادي البطولات والتتويجات”

أبدى الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، سعادته الكبيرة، عقب تتويجه رفقة ناديه الغرافة، أمس السبت، بلقب كأس الأمير، على حساب فريق السد.

وصرّح براهيمي، عقب هذا التتويج: “لا يمكن لي أن أصف شعوري، هو احساس خاص يمتزج بين الفرحة. والفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي جاء بفضل تضحياتنا جميعا”.

كما أضاف: “لقد خُضنا مباراة صعبة ضد فريق قوي للغاية. ولكننا عرفنا كيف نفوز وحصدنا لقبنا الثاني في بطولة أغلى الكؤوس، وهذا ليس أمرا سهلا”.

وتابع ياسين براهيمي: “أثبتنا للجميع أن الغرافة سيظل نادي البطولات، والتتويجات. وتحقيقنا للقب خير دليل على قوة شخصية الفريق. ورغبته في المنافسة باستمرار في كل الاستحقاقات”.

يذكر أن ياسين براهيمي، كانت له مساهمه كبيرة، في تتويج ناديه الغرافة، بكأس الأمير، بتسجيله ثلاثية كاملة، في فوزهم بأربعة أهداف لهدف واحد.

