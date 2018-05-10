براهيمي :”أريد تحطيم هذا الرقم..”

لايزال الدولي الجزائري، ياسين براهيمي يعيش على وقع أفراح تتويجه مع ناديه “بورتو” بصفة رسمية بـ”السوبر ليغا” البرتغالية لهذا الموسم.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لفريقه :”الآن وبعد تحقيق الأهم والحصول على اللقب، لايزال لدينا هدف أخير، وسنعمل على تحقيقه فعليا”.

وأردف :”نحن في قمة السعادة، ولكن الجولة القادمة أمام “غيماريش” ستكون مهمة لنا من أجل تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط”.

ليختم :”ماعاشته في المباراة الماضية لايوصف، أكون دائما سعيدا بالتهديف، ولكن فعل ذلك أمام 50 ألف مُشجع فريد من نوعه”.