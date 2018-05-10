براهيمي :”أريد تحطيم هذا الرقم..”

الرياضة
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براهيمي :”أريد تحطيم هذا الرقم..”
بقلم إسماعيل عشاش

لايزال الدولي الجزائري، ياسين براهيمي يعيش على وقع أفراح تتويجه مع ناديه “بورتو” بصفة رسمية بـ”السوبر ليغا” البرتغالية لهذا الموسم.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لفريقه :”الآن وبعد تحقيق الأهم والحصول على اللقب، لايزال لدينا هدف أخير، وسنعمل على تحقيقه فعليا”.

وأردف :”نحن في قمة السعادة، ولكن الجولة القادمة أمام “غيماريش” ستكون مهمة لنا من أجل تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط”.

ليختم :”ماعاشته في المباراة الماضية لايوصف، أكون دائما سعيدا بالتهديف، ولكن فعل ذلك أمام 50 ألف مُشجع فريد من نوعه”.

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