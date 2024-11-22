براهيمي أساسيا رفقة الغرافة في مواجهة الوكرة
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الغرافة، الضيف فريق الكرة، لحساب الدوري القطري.
وكشفت إدارة نادي الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم براهيمي.
ويعول مدرب الغرافة، على جاهزية، وخبرة نجمه الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد، في هذه المباراة.
تـشكيلـة الفهـود في لقاء الوكرة#دوري_نجوم_أريدُ | #الغرافة
Start list
Al Gharafa vs Al Wakrah pic.twitter.com/MkjXk3AskJ
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) November 22, 2024
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