براهيمي أساسيا رفقة الغرافة في مواجهة أم صلال

يواجه الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الغرافة، ضيفه نادي أم صلال، لحساب الدوري القطري.

وكشفت إدارة نادي الغرافة عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع “إكس” التشكيلة الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم براهيمي.

ويعول المدرب بيدرو مارتينز، على نجمه الجزائري، من أجل قيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، وتعزيز رصيدهم من النقاط.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع ياسين براهيمي، وناديه الغرافة، بالضيف فريق أم صلال، تدخل ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.