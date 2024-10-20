براهيمي أساسيا رفقة سانت ترود في مواجهة جنيك

يخوض الدولي الجزائري بلال براهيمي، اليوم الأحد، مباراة الجولة الحادية عشر من الدوري البلجيكي، في مواجهة مضيفهم جنيك.

وكشفت إدارة نادي سانت ترود، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم براهيمي.

ويراهن مدرب سانت ترود، على جاهزية، وتألق لاعبه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

يذكر أن بلال براهيمي، يقدم مردودا كبيرا هذا الموسم، بدليل تتويجه بجائزة لاعب الشهر عن سبتمبر المنقضي، في ناديه سانت ترود.