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براهيمي أساسي في مواجهة لوكوموتيف موسكو

الرياضة
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براهيمي أساسي في مواجهة لوكوموتيف موسكو بورتو
بقلم وليد كويني

سيشارك النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة الأساسية لفريق بورتو التي ستواجه لوكوموتيف موسكو الروسي سهرة اليوم الثلاثاء.

وهي المباراة التي سيحتضنها معقل النادي البرتغالي “الدراغاو” والتي ستكون حاسمة في تأهل الفريق للدور الثاني.

يذكر أن بورتو فاز ذهابا على لوكوموتيف بنتيجة 3-1 على الأراضي الروسية.


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