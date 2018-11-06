براهيمي أساسي في مواجهة لوكوموتيف موسكو

سيشارك النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة الأساسية لفريق بورتو التي ستواجه لوكوموتيف موسكو الروسي سهرة اليوم الثلاثاء.

وهي المباراة التي سيحتضنها معقل النادي البرتغالي “الدراغاو” والتي ستكون حاسمة في تأهل الفريق للدور الثاني.

يذكر أن بورتو فاز ذهابا على لوكوموتيف بنتيجة 3-1 على الأراضي الروسية.