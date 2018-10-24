براهيمي أساسي في مواجهة لوكوموتيف موسكو

الرياضة
  • -
  • 0
براهيمي أساسي في مواجهة لوكوموتيف موسكو براهيمي
بقلم عبد النور حواز

سيشارك النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة الأساسية لفريق بورتو التي ستواجه لوكوموتيف موسكو الروسي سهرة اليوم الأربعاء.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital