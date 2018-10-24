براهيمي أساسي في مواجهة لوكوموتيف موسكو
براهيمي
سيشارك النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي في التشكيلة الأساسية لفريق بورتو التي ستواجه لوكوموتيف موسكو الروسي سهرة اليوم الأربعاء.
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وأوضحت ذات الهيئة أن العملية…
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علمت النهار من مصادر استشفائية أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تم العثور عليها مشنوقة بمنزلها العائلي الواقع بمرسى الحجاج بوهران.
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سلطت النقابة الوطنية للوكالات السياحية في اجتماعها بوهران الضوء على مشكل الحج والعمرة الذي لن يعرف الحل.
ومطالبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وديوان الحج بالإعلان عن…
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