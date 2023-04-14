براهيمي :”أشعر بالحزن لإقصائنا من كأس أمير قطر”

أبدى الدولي الجزائري ياسين براهيمي حزنه الكبير لإقصاء فريقه الغرافة من ربع النهائي كأس أمير قطر.

وعن مواجهة اليوم الجمعة التي ستجمعه ورفقائه بنادي الدحيل في الجولة 19 من الدوري القطري “أولا وقبل شيء، أشعر بالحزن كثيرا لإقصائنا من كأس قطر رغم أننا كنا نستهدف التتويج”.

وأضاف براهيمي “نحن مطالبون برد فعل قوية، في المقبلة أمام الدحيل”.

كما أردف براهيمي ” الوضعية مع الخصم الدحيل تتشابه بعض الشيء، بحكم إقصائه هو الآخر من الكأس، لهذا سعيمل ما في وسعه من أجر رد الاعتبار لنفسه”.

وينتظر، براهيمي ورفقائه أن يسجّلوا فوزا جديدا، لتسلمّ سلم الترتيب والاقتراب من البوديوم.

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