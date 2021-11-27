براهيمي أغلى لاعب في بطولة كأس العرب

تصدر اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي قائمة أغلى اللاعبين العرب المشاركين في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي تحتضنها قطر الشهر المقبل.

وتصدر ياسين براهيمي قائمة أغلى لاعب عربي في كأس العرب 2021، بـ7.20 مليون أورو، حسب تصنيف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص في تقييم اللاعبين والإحصائيات.

ويصنف براهيمي واحدا من أفضل اللاعبين في دوري نجوم قطر منذ انضمامه إلى نادي الريان صيف عام 2019.

وجاء في المركز الثالث لأغلى اللاعبين العرب المشاركين في البطولة الجزائري بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري، الذي حل ثالثا في الترتيب بـ6 ملايين أورو، وبمجموع 13.20 مليون أورو تفوق اللاعبان الجزائريان على كل المنتخبات العربية في المراتب العشرة الأولى، وفي مقدمتها المنتخب التونسي الذي يتواجد في ترتيب أفضل 10 لاعبين، بثلاثة أسماء، هي نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي وحنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وأنيس بن رمضان نجم الترجي الرياضي، لكن بمجموع 11.96 مليون أورو فقط.