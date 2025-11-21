براهيمي أفضل لاعب في مباراة الغرافة والوكرة في دوري نجوم قطر

واصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي عروضه القوية مع نادي الغرافة، بعدما قاد فريقه إلى فوز مهم على الوكرة ضمن منافسات دوري نجوم بنك الدوحة بهدف دون رد، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل براهيمي الهدف الأول للغرافة في الدقيقة الرابعة والثلاثين من ركلة جزاء نفذها بنجاح، مانحا فريقه أفضلية مستحقة في الشوط الأول. وشهدت المباراة خروج براهيمي في الشوط الثاني ليتم استبداله بزميله رابح يحيى بعد أن قدم أداء مميزا.

وتعكس أرقام براهيمي في المباريات الخمس الأخيرة مستويات عالية من الفعالية، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، بمجموع ثماني مساهمات تهديفية، أي بمعدل مساهمة كل ست وخمسين دقيقة. كما بلغ معدل تقييمه على منصة الإحصائيات سوفاسكور 7.76، ما يبرز تأثيره الكبير في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويؤكد براهيمي بهذه الأرقام حضوره القوي في الدوري القطري هذا الموسم، ليواصل قيادة الغرافة بثبات في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.